Ямалец из мести разослал интимное видео со своей бывшей

На Ямале 40-летний мужчина пойдет под суд за то, что распространил интимное видео. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что в апреле этого года мужчина направил третьим лицам видео со своей бывшей девушкой без ее согласия.