Криминалист рассказал о главной зацепке в деле Далера Бобиева

Следователи-криминалисты поняли, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова врет, когда с помощью криминалистической техники проверили ее телефон, в котором отсутствовала информация, что ребенок жил в приемной семье.
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