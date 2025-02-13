🎣 Рыбакам напомнили об опасности выхода на лед Несмотря на то, что последнюю неделю в регионе установилась минусовая температура, во многих местах лед тонкий.
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🎣 Рыбакам напомнили об опасности выхода на лед Несмотря на то, что последнюю неделю в регионе установилась минусовая температура, во многих местах лед тонкий.