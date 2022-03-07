В Geekbench обвинили Samsung в мошенничестве и удалили из базы все флагманы Galaxy за последние четыре года

Команда популярного бенчмарка Geekbench отреагировала на скандал в сети, разразившийся в связи с производительностью новейших флагманов серии Galaxy S22.
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