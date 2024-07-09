Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    КРЫМ НАШ  МОЛОДЦЫ!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍😍😇Крымские спортсме...
  • tsan tsan
    Украине не в тупике, а на склоне бездонного оврага судорожно пытается уцепиться на какие-то корешки.Украина в тупике:...

На должность министра здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

На должность министра здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

"Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов", - прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх