На должность министра здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

"Алексей Алексеевич имеет соответствующий опыт в организации работы здравоохранения, обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, при поддержке крымских специалистов", - прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.