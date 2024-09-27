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Китай

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Президент Узбекистана принял участие в открытии ежегодной встречи управляющих АБИИ

Ташкент, 26 сентября/ Синьхуа/ -- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в среду принял участие в инаугурационной сессии 9-го Ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/, проходящего в городе Самарканде.

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