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Почти 34 тыс. контрактов заключили на столичном портале поставщиков с помощью торгового бота с начала года

Почти 34 тыс. контрактов заключили на столичном портале поставщиков с помощью торгового бота с начала года

С января по июнь 2024 года предприниматели подписали на столичном портале поставщиков почти 34 тысячи контрактов на сумму 4,8 миллиарда рублей с применением торгового бота, который позволяет автоматизировать участие в котировочных сессиях.

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