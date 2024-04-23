В Крыму КАМАЗ отомстил водителю за страдания

Из-под придавившей шофера машины спас случайно проезжавший мимо спасатель «Крым-Спас» МЧС. Поднимаясь на Ангарский перевал (Симферополь-Алушта-Ялта) водитель КАМАЗа остановился, чтобы устранить поломку и залез под машину.
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