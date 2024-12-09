ЦБ выпустит новую тысячерублевую купюру к концу 2025 года

Банк России намерен выпустить тысячерублевую купюру с обновленным дизайном в конце 2025 года. В голосовании за символы для новой банкноты уже приняли участие около 300 тысяч человек, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.
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