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Швентек дебютирует в топ-3 по итогам турнира в Индиан-Уэллс. Она лидер сезона по победам

Ига Швентек обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале в Индиан-Уэллс (6:1, 6:0). Она девятый раз в карьере отдала в матче один гейм или меньше.

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