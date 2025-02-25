Уровень спроса инвесторов Bitcoin снова в нейтральной зоне. Почему это хороший сигнал?

Спрос со стороны розничных инвесторов на биткоин начинает оживать. За последние 30 дней изменение спроса вернулось к нейтральной отметке около 0%, что свидетельствует о возобновлении интереса мелких инвесторов.
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