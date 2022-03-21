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«Барселона» забила «Реалу» 4 гола в Ла Лиге в матче без Месси впервые с 1974 года

«Барселона» забила «Реалу» четыре гола в Ла Лиге без Лионеля Месси впервые за долгое время. Каталонский клуб одержал крупную победу в класико на «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре чемпионата Испании (4:0).

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