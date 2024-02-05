JerryRigEverything: в Galaxy S24 Ultra используется сплав 99-процентный титан

Американский YouTube-блогер Зак Нельсон, выступающий под псевдонимом JerryRigEverything, выпустил видео, в котором сравнил сплавы титана, которые используются при изготовлении корпусов Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии