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JerryRigEverything: в Galaxy S24 Ultra используется сплав 99-процентный титан

JerryRigEverything: в Galaxy S24 Ultra используется сплав 99-процентный титан

Американский YouTube-блогер Зак Нельсон, выступающий под псевдонимом JerryRigEverything, выпустил видео, в котором сравнил сплавы титана, которые используются при изготовлении корпусов Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

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