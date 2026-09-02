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Царьград

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РСТ: Аргументированная причина отмены рейсов в Турцию отсутствует

РСТ: Аргументированная причина отмены рейсов в Турцию отсутствует

Российский союз туриндустрии заявил, что эвакуация русских туристов из Турции из-за отмены рейсов не требуется.

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