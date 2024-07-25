Путин провел встречу с Асадом в Москве

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве. На встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических отношений между двумя странами, которые имеют много перспективных направлений.
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