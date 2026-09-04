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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана снизил базовую ставку до 16,25% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.

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