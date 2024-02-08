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Возможно, вулканическая молния была искрой, которая зажгла жизнь на Земле

Возможно, вулканическая молния была искрой, которая зажгла жизнь на Земле

Международная группа геологов, ученых и минералогов обнаружила доказательства того, что вулканические молнии, возможно, зафиксировали огромное количество атмосферного азота, позволив зародиться жизни на Земле.

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