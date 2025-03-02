Bloomberg: Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

Это может наладить отношения между странами после спора президентовАдминистрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии