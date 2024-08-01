Кузнецов в СКА, «Спартак» разгромил «Динамо», Медведев и Сафиуллин вылетели с ОИ, Маршан выиграл два золота за день, экс-жена Сафонова жалуется Путину, «Зенит» хочет 60 млн евро за Вендела и другие новости

1. Евгений Кузнецов перешел в СКА, контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» подписан на 4 года. Нападающий может заработать более 4 млрд рублей, в частности, предусмотрены по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина.