Кузнецов в СКА, «Спартак» разгромил «Динамо», Медведев и Сафиуллин вылетели с ОИ, Маршан выиграл два золота за день, экс-жена Сафонова жалуется Путину, «Зенит» хочет 60 млн евро за Вендела и другие новости

1. Евгений Кузнецов перешел в СКА, контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» подписан на 4 года. Нападающий может заработать более 4 млрд рублей, в частности, предусмотрены по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина.
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