Кузнецов в СКА, «Спартак» разгромил «Динамо», Медведев и Сафиуллин вылетели с ОИ, Маршан выиграл два золота за день, экс-жена Сафонова жалуется Путину, «Зенит» хочет 60 млн евро за Вендела и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
&quot;хорошо&quot; у бомжей получается (( денег не потратили, а Соболя и Кордобу из состава убрали ((
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1 час.
Лена Мисько
А была б УЕФА, можно было б пожаловаться, что зенит ведет переговоры с игроками у которых больше 6 месяцев контракта. И их бы наказали
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1 час.
Лена Мисько
Такое ощущение анархии... В хоккее потолок не для всех, в футболе правила разные, что там на очереди, городки?
Ответить
1 час.

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