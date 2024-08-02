Россельхознадзором проведен фитосанитарный мониторинг сельхозземель в Тверской области

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в рамках проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Тверской области с января по 1 августа 2024 года проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения на территории 28 380 га.