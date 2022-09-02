02.09.22==Байден назвал ЧП на «Северных потоках» преднамеренным актом саботажа

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ДИВЕРСИЯ США ГЕРМАНИЯ Президент США Джо Байден заявил, что повреждение системы газопровода «Северный поток» в Балтийском море было «преднамеренным актом саботажа», США с союзниками выясняют, что именно случилось.
СЕВЕРНЫЙ ПОТОК СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ДИВЕРСИЯ США ГЕРМАНИЯ Президент США Джо Байден заявил, что повреждение системы газопровода «Северный поток» в Балтийском море было «преднамеренным актом саботажа», США с союзниками выясняют, что именно случилось.
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