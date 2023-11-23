Ижевск. Удмуртия. Городские думы Ижевска и Калуги решили сотрудничать. На официальном портале муниципальных актов опубликовали соответствующий документ за подписью спикера Гордумы столицы Удмуртии Фарита Губаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии