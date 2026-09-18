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Татар-информ

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Казанцам напомнили об ограничении движения у Чаши до конца выборов

Казанцам напомнили об ограничении движения у Чаши до конца выборов

В Госавтоинспекции Казани напомнили об ограничениях движения в Казани, у центра семьи «Казан».

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