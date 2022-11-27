В Ростовской области родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных дня

Они смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.Государственная Дума приняла закон, который устанавливает право родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.
Они смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.Государственная Дума приняла закон, который устанавливает право родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.
Свежие комментарии