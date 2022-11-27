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В Ростовской области родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных дня

В Ростовской области родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных дня

Они смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.Государственная Дума приняла закон, который устанавливает право родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

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