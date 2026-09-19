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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» продлил серию без поражений и догнал «Рому» и «Интер» по очкам на вершине таблицы Серии А

«Лацио» обыграл «Венецию» (2:0) в гостевом матче 5-го тура Серии А.  Команда под руководством Дженнаро Гаттузо ни разу не проиграла в текущем чемпионате.

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