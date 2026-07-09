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Культуромания

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Челябинский ансамбль русской песни «Субботея» победил на Бажовском фестивале

Челябинский ансамбль русской песни «Субботея» победил на Бажовском фестивале

Заслуженный коллектив Челябинской области, ансамбль русской песни «Субботея» стал лауреатом I степени 32-го Всероссийского Бажовского фестиваля, который прошел с 19 по 21 июня 2026 года близ села Демарино.

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