Челябинский ансамбль русской песни «Субботея» победил на Бажовском фестивале

Заслуженный коллектив Челябинской области, ансамбль русской песни «Субботея» стал лауреатом I степени 32-го Всероссийского Бажовского фестиваля, который прошел с 19 по 21 июня 2026 года близ села Демарино.
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