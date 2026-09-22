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Баба-Яга, Настенька и водитель молоковоза: что стало с любимыми актёрами Александра Роу

Баба-Яга, Настенька и водитель молоковоза: что стало с любимыми актёрами Александра Роу

Георгий Милляр, Наталья Седых, Алексей Катышев, Татьяна Клюева и Лев Потёмкин — те, кого Александр Роу снимал снова и снова и кого называл своей командой.

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