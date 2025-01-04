Творец и хранитель полувековой истории спорта Болхова живёт под Орлом

Этого человека в древнем городе на Орловщине и за её пределами знает огромное количество людей. Он хорошо известен участникам всех видов спорта, их болельщикам, представителям власти и широкой общественности на местах, заинтересованным в укреплении нашего с вами здоровья.
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