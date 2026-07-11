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Садулаев уступил Снайдеру на дебютном турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев проиграл американцу Кайлу Снайдеру на своем дебютном турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

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