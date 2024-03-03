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Бывшие избиратели Байдена переходят на сторону Трампа

Бывшие избиратели Байдена переходят на сторону Трампа

ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO Предвыборный опрос американских избирателей выявил плохую тенденцию для нынешнего лидера США и кандидата в президенты на грядущих выборах Джо Байдена: бывшие сторонники американского лидера меняют свою позицию и встают на сторону его основного оппонента Дональда Трампа, передает издание The New York Times со ссылкой на совместное исследование с Сиенским колледжем.

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