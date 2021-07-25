Веснина, четвертый раз приехавшая на Олимпиаду, впервые выступила и прошла круг в одиночном разряде

Олимпийская чемпионка Рио в паре Елена Веснина в первом круге в Токио обыграла Алену Остапенко – 6:4, 6:7, 6:4.
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