Брянская область отразила ночную атаку беспилотников

В Минобороны сообщили, что ПВО уничтожили 209 беспилотников ВСУ, атаковавших приграничные регионы России, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Рязанскую области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и акватории Азовского и Черного морей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии