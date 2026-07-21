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Новости Брянска

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Брянская область отразила ночную атаку беспилотников

Брянская область отразила ночную атаку беспилотников

В Минобороны сообщили, что ПВО уничтожили 209 беспилотников ВСУ, атаковавших приграничные регионы России, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Рязанскую области, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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