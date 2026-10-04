Сколько «китайцев» в РФ уже сошли с гарантии?

Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», из всего объема китайских машин в РФ (3,43 млн) 68,6% имеют возраст менее 3 лет.
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