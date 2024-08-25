Ну что, народ, Павла Дурова замели во Франции. Интересно, завтра будут самолетики запускать или нет? А если серьезно, то нашим олигархом послан очередной сигнал.
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Комментарии
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СК
Сергей Калинин
Вера в закон западных стран, это такое. Дуров, да и многие русские Алигархи не понимают, ... Мясо которое растёт, которое можно в любой момент скушать. Закон не для них, а правилО для них самое то.
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5 час.
Александр Батт
Его пример, другим наука. Богатым надо укреплять Россию. Иначе всех повяжут на Западе.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
Владимир Вольфович был прав, это сопливое дерьмо кем себя возомнило? Оно же- лягушатник, зачем его жалеть???????
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1 час.
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