Активность гриппа растет По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 4 по 10 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 11,7%, уже зафиксировано небольшое превышение недельного эпидпорога.