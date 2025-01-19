25 лет назад Путин начал оттаскивать Россию от края пропасти

Людмила Лиханова

слава богу мы помним из какого дерьма нас вытащил путин и его команда единомышленников-государственников после либерастов предателей. И НАС, ПОМНЯЩИХ ЭТО МНОГО. ТАК ЧТО ШАКАЛИЙ ЛАЙ ЦИПСЯТИНЫ, ЛИБЕРАСТНИ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ СМОЖЕТ ОТБИТЬ У НАС ПАМЯТЬ. А ВЫ ТОЖЕ ПОМНИТЕ ЧТО ВСЕ ВЫ НА КРЮЧКЕ У СПЕЦОВ. И ПРИДЕТ И ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ !!!