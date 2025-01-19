СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    малограмотный, Запомни: наличие капитала, даже значительного - не характеристика олигарха..... ты бы хоть в книжку гл...25 лет назад Пути...
  • Валентина
    Всех иностранцев проверить на получение гражданства хотя бы за последние  10 лет, если обнаружатся нарушения - лишать...Депутат ГД Михаил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    слава богу мы помним из какого дерьма нас вытащил путин и его команда единомышленников-государственников после либера...25 лет назад Пути...

25 лет назад Путин начал оттаскивать Россию от края пропасти

25 лет назад Путин начал оттаскивать Россию от края пропасти

Наталия Ефимова Начну не со своих. И не с того момента, когда нам уже казалось - зубную пасту обратно в тюбик не загонишь, фарш невозможно провернуть назад - наша Родина обречена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Ответить
14 мин.
Людмила Лиханова
слава богу мы помним из какого дерьма нас вытащил путин и его команда единомышленников-государственников после либерастов предателей. И НАС, ПОМНЯЩИХ ЭТО МНОГО. ТАК ЧТО ШАКАЛИЙ ЛАЙ ЦИПСЯТИНЫ, ЛИБЕРАСТНИ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ СМОЖЕТ ОТБИТЬ У НАС ПАМЯТЬ. А ВЫ ТОЖЕ ПОМНИТЕ ЧТО ВСЕ ВЫ НА КРЮЧКЕ У СПЕЦОВ. И ПРИДЕТ И ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ !!!
Ответить
11 мин.
Ингерман Ланская
малограмотный, Запомни: наличие капитала, даже значительного - не характеристика олигарха..... ты бы хоть в книжку глянул и прочитал - что такое олигарх, а не повторял бредни за такими же малограмотными как ты сам.... у толпы дэбилов столько же мозгов как и у одного дэбила
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх