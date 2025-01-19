Наталия Ефимова Начну не со своих. И не с того момента, когда нам уже казалось - зубную пасту обратно в тюбик не загонишь, фарш невозможно провернуть назад - наша Родина обречена.
25 лет назад Путин начал оттаскивать Россию от края пропасти
Комментарии
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Людмила Лиханова
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14 мин.
Людмила Лиханова
слава богу мы помним из какого дерьма нас вытащил путин и его команда единомышленников-государственников после либерастов предателей. И НАС, ПОМНЯЩИХ ЭТО МНОГО. ТАК ЧТО ШАКАЛИЙ ЛАЙ ЦИПСЯТИНЫ, ЛИБЕРАСТНИ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ СМОЖЕТ ОТБИТЬ У НАС ПАМЯТЬ. А ВЫ ТОЖЕ ПОМНИТЕ ЧТО ВСЕ ВЫ НА КРЮЧКЕ У СПЕЦОВ. И ПРИДЕТ И ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ !!!
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11 мин.
Ингерман Ланская
малограмотный, Запомни: наличие капитала, даже значительного - не характеристика олигарха..... ты бы хоть в книжку глянул и прочитал - что такое олигарх, а не повторял бредни за такими же малограмотными как ты сам.... у толпы дэбилов столько же мозгов как и у одного дэбила
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5 мин.
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