Фанатов из Израиля избили в Амстердаме, под подозрение попали палестинцы

Массовые столкновения и драки произошли в ночь на 8 ноября в Амстердаме. Участниками конфликтов стали приехавшие на матч болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби» и неизвестные с флагами Палестины.
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