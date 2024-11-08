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Фанатов из Израиля избили в Амстердаме, под подозрение попали палестинцы

Фанатов из Израиля избили в Амстердаме, под подозрение попали палестинцы

Массовые столкновения и драки произошли в ночь на 8 ноября в Амстердаме. Участниками конфликтов стали приехавшие на матч болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби» и неизвестные с флагами Палестины.

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