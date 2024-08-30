Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ликвидирован "первый пилот F-16": На Украине умолчали о деталях, но правду скрыть не удалось

Ликвидирован "первый пилот F-16": На Украине умолчали о деталях, но правду скрыть не удалось

Фото: Царьград Поступают сообщения, что на Украине мог быть уничтожен первый пилот истребителя F-16, которые нелегитимный президент страны Владимир Зеленский намеревался использовать для нанесения ударов по территории России.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Жаль, что Зеленского на было на борту.
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12 час.

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