В Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра

В связи с инцидентом, произошедшим в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края, прокуратура Бийского района проводит проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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