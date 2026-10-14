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Газета.ру

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World Gymnastic не смогла объяснить отказ россиянкам в визе на ЧМ-2026

World Gymnastic не смогла объяснить отказ россиянкам в визе на ЧМ-2026

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastic) на официальном сайте опубликовала коммюнике, в котором высказалось о невыдаче виз представительницам сборной России по спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира 2026 года в Роттердаме.

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