World Gymnastic не смогла объяснить отказ россиянкам в визе на ЧМ-2026

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastic) на официальном сайте опубликовала коммюнике, в котором высказалось о невыдаче виз представительницам сборной России по спортивной гимнастике для участия в чемпионате мира 2026 года в Роттердаме.
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