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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлаков о Гру: «Интересный человек с видением хоккея, все довольны, работы много впереди» 

Нападающий челябинского клуба высказался после матча с «Барысом» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Случился такой гол, но не придали ему такого значения, просто продолжили играть в свою игру.

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