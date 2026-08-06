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Тест: помните, в каком кино звучала эта песня?

Тест: помните, в каком кино звучала эта песня?

Советское и российское кино подарило нам десятки песен, которые давно живут собственной жизнью. Но сможете ли вы вспомнить, в каком фильме они прозвучали впервые?Советское и российское кино подарило нам десятки песен, которые давно живут собственной жизнью.

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