На Российском винодельческом форуме в Геленджике губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что инвестиции в шесть проектов виноградарства и виноделия превышают 11 млрд рублей, средства пойдут на посадку виноградников, обновление оборудования и развитие винного туризма.