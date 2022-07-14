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Задоров и «Калгари» подписали контракт на 2 года, кэпхит – 3,75 млн долларов

«Калгари» объявил, что защитник Никита Задоров продолжит выступать за «Флэймс». 27-летний россиянин подписал с канадским клубом новый 2-летний контракт с кэпхитом 3,75 млн долларов.

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