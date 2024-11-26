Генерал нарвался на откровение: У России появилось интереснейшее оружие

Генерал анонсировал превентивный удар, но нарвался на откровение. "Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки", - прямо заявил Роб Бауэр, даже не подозревая, что у России появилось интереснейшее оружие.
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