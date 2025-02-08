Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов наладил выпуск импортозамещающих дисковых колес.

Импортозамещающие дисковые колеса - новая продукция Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА), входящего в состав ´МТЗ-Холдинга´, сообщает официальный телеграм-канал ОАО ´МТЗ´ ´BelarusTractors_official´ .
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