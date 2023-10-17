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Представитель ХАМАС Обейда: Иностранные заложники являются «гостями Газы»

Представитель ХАМАС Обейда: Иностранные заложники являются «гостями Газы»

Представитель боевого крыла группировки ХАМАС «Бригада Аль Кассам» Абу Обейда выступил с заявлением о том, что иностранные заложники, которые были захвачены боевиками в рамках атаки на территорию Израиля, являются «гостями Газы».

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