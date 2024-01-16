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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 091 подписчик

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Свежие комментарии

Волонтёр

Волонтёр

Лиля, волонтёр в приюте для кошек, смотрела на белоснежного котика, забившегося в угол клетки. Крупный котик с шикарным пушистым хвостом появился у них три месяца назад.

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Комментарии
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Диана Зыкова
Класс
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16 час.
Элеонора Коган
До слёз трогательно!!!Спасибо вам, Илона!!!!Добрая девушка Лиля помогла воссоединиться семье Лизы, Михаила и котика Моисея!!!Ведь он мог погибнуть от горя и разлуки со своими хозяевами. И Лиля с Михаилом и Лизонькой нашла своё личное счастье!!!И в этом им помог, конечно же, белый прекрасный котик Моисей!!! Счастья им!!!И спасибо доброй женщине Регине Александровне!!!
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15 час.
Наталья Давыдова
Как хорошо,что все нашли друг друга!!!
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14 час.

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