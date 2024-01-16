Элеонора Коган

До слёз трогательно!!!Спасибо вам, Илона!!!!Добрая девушка Лиля помогла воссоединиться семье Лизы, Михаила и котика Моисея!!!Ведь он мог погибнуть от горя и разлуки со своими хозяевами. И Лиля с Михаилом и Лизонькой нашла своё личное счастье!!!И в этом им помог, конечно же, белый прекрасный котик Моисей!!! Счастья им!!!И спасибо доброй женщине Регине Александровне!!!