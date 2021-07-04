России предлагают ввести «налог на нормальность»: платить придется много

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов «ВкусВилл» выпустила рекламную статью «Рецепты семейного счастья», в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.