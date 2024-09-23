Губернатор ХМАО Кухарук предусмотрел ещё один бюджетный транш для мэра Ханты-Мансийска Ряшина

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в очередной раз выделит из бюджета региона финансовую поддержку мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину: теперь транш составит более 900 млн рублей.
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